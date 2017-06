Italien und Deutschland in den Halbfinals

Mattia Caldara (links) und die Italiener erfüllen die Pflicht gegen die Deutschen (im Bild Marc-Oliver Kempf) mit einem 1:0 © KEYSTONE/EPA PAP/JACEK BEDNARCZYK

Mit einem 1:0-Erfolg gegen Deutschland verhindert der U21-EM-Rekordsieger Italien am letzten Spieltag der Vorrunde in Polen ein frühzeitiges Out und trifft am nächsten Dienstag auf Spanien.Nach dem 1:3 gegen Tschechien war die Lage aus Sicht der Azzurrini angespannt.