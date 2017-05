Italien unterliegt auch den USA

Von den USA mit Christian Dvorak (hinten) bedrängt und bezwungen: Italiens Nationalteam mit Daniel Glira © KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH

Italien befindet sich in der WM-Gruppe A in Köln in Abstiegsgefahr. Der Aufsteiger kassiert gegen die USA (0:3) die vierte Niederlage im vierten Spiel.