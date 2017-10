Italienische Banken bauen faule Kredite ab

Der italienische Staat hatte die Bank Monte dei Paschi mit Milliarden vor dem Kollaps bewahrt. Italienische Banken haben Problemdarlehen im zweiten Quartal zwar um rund ein Fünftel abgebaut. Auf Italien entfallen aber immer noch rund ein Viertel aller faulen Kredite der Euro-Zone. (Archiv) © KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO

Die italienischen Banken haben im zweiten Quartal in grösserem Umfang faule Kredite abgebaut als Banken in anderen Euro-Ländern. Insgesamt verringerten sie ihren Altbestand an Problemdarlehen in Italien um rund ein Fünftel auf 212 Milliarden Euro.