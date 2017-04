Italienischer Schauspieler vor leeren Rängen

Der italienische Schauspieler Giovanni Mongiano nimmt seinen Job ernst: Er tritt selbst dann auf, wenn keine Karte für den Abend verkauft wurde. (Twitter) © Twitter)

Ein Schauspieler ist in Italien auf die Bühne gegangen, obwohl keine einzige Karte für die Aufführung verkauft wurde. Giovanni Mongiano trat auch ohne grosses Publikum am vergangenen Samstag in dem kleinen norditalienischen Ort Gallarate auf.