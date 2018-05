Italiens Präsident trifft potenzielle Koalitionsparteien

Lega-Chef Matteo Salvini wird am Montag um 18 Uhr bei Präsident Mattarella erwartet. Dann entscheidet sich, ob eine Regierung mit Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega zustande kommt. © KEYSTONE/EPA ANSA/FLAVIO LO SCALZO

In Italien treten die Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung in die Endphase. Präsident Sergio Mattarella will am Montagnachmittag die zwei Parteien M5S und Lega zu getrennten Gesprächen empfangen.