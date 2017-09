Italien streitet Schmiergeldzahlungen ab

Italiens Innenminister Marco Minniti muss sich wegen Spekulationen über Roms Flüchtlingspolitik rechtfertigen (Archiv) © KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA

Italiens Regierung hat Berichte über angebliche Zahlungen Roms an libysche Milizen zurückgewiesen. Italien habe niemanden bezahlt, um Flüchtlinge mit Gewalt an der Abfahrt in Libyen zu hindern.