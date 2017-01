Italiens Verfassungsgericht kippt Teile von Wahlrechtsreform

In Italien macht das Verfassungsgericht den Weg für Neuwahlen frei. (Archivbild vom italienischen Parlament) © Keystone/AP/ALESSANDRA TARANTINO

Die Italiener könnten noch in diesem Jahr ein neues Parlament wählen. Das Verfassungsgericht in Rom erklärte am Mittwoch eine Wahlrechtsreform teilweise für ungültig.