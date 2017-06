Itchy stellen das Quellrock auf den Kopf

Mit lauten Gitarrenklängen wurde das 39. Quellrock Open Air in Bad Ragaz eröffnet. Afternoon Daydreams und Damian Lynn liessen die Besucher ihre Zelte so schnell wie möglich aufzubauen. Einige Mädchen liessen ihre Zelte gar einfach liegen oder bei Kollegen, um Lynn spielen zu sehen: «Sein Wuschelkopf ist sooo süss», schwärmten sie. Auf dem Zeltplatz wurden währenddessen wacker Zelte aufgebaut. Mit einer netten Hülse komme man beim Zeltbauen erst so richtig in Stimmung, erklärt ein junger Mann mit Schweissperlen auf der Stirn. Sein Zelt hat er gerade fertig aufgestellt: «Das Quellrock ist unser Festival und jetzt hat es uns wieder.»

Musiker schlendern über das Festivalgelände

Zu Beginn waren die Leute noch etwas zurückhaltend. Nur wenige fanden sich vor der Bühne ein, um die Musik zu hören. Unter den Gästen wurde gemunkelt, dass «Sibbi» und «Panzer» von der Band Itchy auf dem Gelände herumlaufen und sich fotografieren lassen. Itchy, eine Band aus Baden-Württemberg, die über 900 Konzerte gespielt hat in den letzten Jahren und nächstens die siebte Platte herausbringt.

Itchy lieben das Quellrock Open Air

Wir haben die Jungs getroffen und sie finden das Quellrock richtig geil: «Hier wurde so viel Herzblut reingesteckt, alles ist von Hand gezimmert», schwärmt Sebastian «Sibbi» Hafner, der Sänger der Band. Die Jungs aus Deutschland kamen aber nicht direkt aus dem Flieger: «Wir haben in der Badi hier in der Nähe entspannt, was echt schön war», sagt Daniel «Panzer» Friedel und grinst. Sie schlenderten über das Gelände und machten sich ein Bild der Partymeute, die sie aufzumischen versuchten.

Itchy schlagen eine wie eine Granate

Kaum wurde die Band angesagt, versammelten sich immer mehr Leute vor der Bühne und Itchy (vormals Itchy Poopzkid) zündeten eine Ladung aus frisch-frechem, schnippischem Punk. Passend für einen viel zu heissen Junitag. «Panzer» sprang auf der Bühne herum und «Sibbi» feuerte die Massen an. Die drei Jungs vermochten das Publikum endgültig in Festivallaune zu versetzen. Mit Stagediving und akrobatischen Einlagen trafen sie genau den Nerv des Ragazer Publikums, welches sich mit wilden Tanzeinlagen auspowerte. Den Freitagabend krönten die Gigs von The Locos und Troubas Kater. Danach wurde die ganze Nacht gefeiert.

Das Quellrock Open Air dauert noch bis heute Samstag, 24. Juni. Für den zweiten Festivaltag sind alle Tagespässe ausverkauft.

(rar)