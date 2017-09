Marco Iten darf nach seiner ersten Saison als Profi sehr zufrieden sein © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

In seiner ersten Saison als Golfprofi erreicht der Zürcher Marco Iten sein Ziel. Er schafft den Aufstieg von der Pro Golf Tour in die Challenge Tour, den zweithöchsten Circuit in Europas Profigolf.Iten belegte in Adendorf am letzten Turnier der in Deutschland beheimateten Pro Golf Tour den 11.