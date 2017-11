Erster Sieg für Debütant Sock

Jack Sock kann sich weiter Hoffnungen auf eine Halbfinal-Teilnahme an den ATP Finals machen © KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER

Debütant Jack Sock kommt in seinem zweiten Spiel an den ATP Finals in London zum ersten Sieg. Er ringt Marin Cilic in fast zweieinhalb Stunden 5:7, 6:2, 7:6 (7:4) nieder.