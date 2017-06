Jahresweltbestleistung für Christian Coleman

Kraftpaket Christian Coleman - Anwärter für die Nachfolge des nach dieser Saison zurücktretenden Usain Bolt © KEYSTONE/FR33763 AP/MICHAEL WYKE

An den amerikanischen College-Meisterschaften in Eugene stellte Christian Coleman über 100 m in den Halbfinals mit 9,82 Sekunden eine Jahresweltbestleistung auf.