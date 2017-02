In der letzten Hallensaison waren nur fünf Frauen unter 51,46 gelaufen.

Die Limite für die Hallen-EM Anfang März in Belgrad unterbot im gleichen Rennen auch Sprungers erst 21-jährige Trainingskollegin Sarah Atcho mit 53,60. Stark lief auch Pascal Mancini. In 6,65 über 60 m verpasste der Freiburger den Schweizer Rekord, den er gemeinsam mit Cédric Grand hält, um fünf Hundertstel. In Belgrad ebenfalls am Start sein wird Luca Flück, der die 400 m in 47,17 lief.

