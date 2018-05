Jake Gyllenhaal wird ein Comic-Bösewicht

Jake Gyllenhaal - hier letztes Jahr auf dem Zurich Film Festival - hat schon viele verschiedene Rollen verkörpert, aber noch nie einen Comic-Bösewicht. Das soll sich bald ändern. © Keystone/ENNIO LEANZA

Jake Gyllenhaal will eine völlig neue Rolle in Angriff nehmen. In der Fortsetzung des Superheldenfilms «Spider-Man: Homecoming» soll er den Bösewicht Mysterio spielen. Dies wäre die erste Comic-Verfilmung für den Hollywood-Star.