Jamaika mit Frauen-Bobteam bei Olympia

Jazmine Fenlator-Victorian und Carrie Russell sind in Pyeongchang dabei © KEYSTONE/AP/KERSTIN JOENSSON

Genau 30 Jahre nach dem packenden Auftritt von Jamaikas Bobfahrern bei den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary geht in Pyeonchang erstmals ein Frauenteam von der Karibikinsel an den Start.