«James Bond war wie ein Familienmitglied»

Wer war der beste James Bond aller Zeiten? Eine Frage, auf die jeder eine andere Antwort hat. Was hingegen klar ist, dass keiner die Lizenz zum Töten so viele Male hatte wie Roger Moore. Für den Buchser Markus Hartmann, der Präsident des James Bond Club Schweiz ist, war Roger Moore der beste Agent. Für ihn kam die Nachricht über den Tod überraschend: «Ich bin immernoch recht schockiert. Man weiss, dass es irgendwann kommt, dennoch bin ich sehr traurig. Es braucht Zeit, bis sich das Ganze setzen kann.»

Markus Hartmann trauert um den James Bond Darsteller wie um einen guten Freund: «Es fühlt sich an, als wäre ein Familienmitglied gestorben oder ein guter Freund. Ich bin mit Roger Moore gross geworden.»

Dreimal durfte der James Bond-Fan Roger Moore persönlich treffen. «Ich habe immer gehofft, dass ihn ihn noch ein viertes Mal treffen darf.» Leider ist es dazu nicht gekommen. Immerhin erinnern in Fotos und eine Unterschrift auf seinem Lieblings-James-Bond-Auto an den grossartigen Schauspieler. Roger Moore wird den Fans des Clubs in Erinnerung bleiben. Er ist der erste, der seine Mission definitiv beendet hat.

TVO-Beitrag vom 24. Mai 2017: