James Browns «Funky Drummer» Clyde Stubblefield gestorben

Stubblefield schrieb 1970 mit einem kurzen Schlagzeugsolo in dem Lied «Funky Drummer» Musikgeschichte.

Der Groove wurde zu einem der meistgenutzten Samples und wurde vor allem von Hip-Hop-Musikern immer wieder in ihre Songs eingebaut, darunter Public Enemy («Fight the Power») N.W.A. («Fuck tha Police») und LL Cool J («Mama Said Knock You Out»).

Für Stubblefield selbst zahlte sich dies aber nicht aus. Erst seit einem Gerichtsurteil 2005 müssen Musiker andere Künstler in den USA für die Verwendung von Tonschnipseln entschädigen. Doch auch danach floss das Geld nicht auf Stubblefields Konto, sondern an die Nachfahren Browns, der als Komponist des Liedes alleiniger Rechteinhaber war.

