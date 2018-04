James Franco – 40 Jahre Wahnsinn

James Francos Instagram-Profil war früher eine Ansammlung anzüglicher Selfies, bei denen er sich nicht selten in den Schritt fasste oder halbnackt auf dem Bett räkelte. Sexy, aber auch schräg, zeigte er sich auf den selbstgeschossenen Bildern. Nach eher kritischen Beiträgen zu seinem Social-Media-Auftritt löschte er sein Profil und ist aktuell nur noch per Facebook zu verfolgen. Dort hält er sich aber mehrheitlich zurück.

Verschiedene Charaktere

Seine Persönlichkeit zu verstecken, weiss der Schauspieler, der heute seinen 40. Geburtstag feiert. Und auch seine bisherigen Rollen bieten keinerlei Anhaltspunkte. War der schöne Franco schon in einem Film über einen Bergsteiger, der sich in der Not den Arm amputierte («127 Hours»), spielte er einen Regisseur in «The Disaster Artist», in diesem Film führte Franco auch Regie, oder er war der Bösewicht Harry Osborne in «Spider Man». Er spiele in «Die fantastische Welt von Oz» oder der amerikanischen Komödie «The Interview».

Wenn es einen Schauspieler gibt, der bereits in jedem Genre gespielt hat, ist es unter anderem der schöne Amerikaner, der übrigens in Kalifornien geboren wurde.

Vorwürfe der sexuellen Belästigung

Seine glänzende Karriere wurde im vergangenen Januar jedoch getrübt durch Vorwürfe der sexuellen Belästigung von den Schauspielerinnen Violet Paley und Sarah Tither-Kaplan. Die Beschuldigungen kamen kurz nach der Golden-Globe-Verleihung, an der Franco einen Preis für den besten Hauptdarsteller in der Komödie «The Disaster Artist» erhielt.

In Solidarität mit der #Metoo-Bewegung trug Franco einen «Time’s Up»-Button. Prompt meldeten sich auch frühere Schauspiel-Schülerinnen. James Franco wehrte sich gegen die Vorwürfe und versicherte mehrmals, dass sie nicht wahr seien.

Wie James Franco seinen 40. Geburtstag feiert, ist auf keinem Social-Media-Kanal zu erfahren. Vermutlich mit seiner Freundin Isabel Pakzad (24). Die Beziehung mit der Master-Studentin machte er Ende vergangenen Jahres publik.

