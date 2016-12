Jamie Oliver lernt kochen: Im Bündnerland

Wenn man Ende Dezember auf das vergangene Jahr zurückschaut, so erinnert man sich an viele gute Begegnungen. Man hat neue Leute kennengelernt, Freunde gewonnen, vielleicht sogar die grosse Liebe gefunden. Und während die meisten von uns einen Thomas oder eine Melanie kennengelernt haben, kann Andreeta Schwarz auf ein Treffen mit Jamie Oliver zurückblicken.



Warum ins Bündnerland?

Schwarz ist Wirtin in der «Alten Post» in Zillis. Einem 500-Seelendorf, ca. eine halbe Stunde südlich von Chur. Nebst dem, dass ihre Capuns (Mangoldwickel, Bündner Spezialität) auf der Speisekarte stehen, vertreibt sie diese in der ganzen Schweiz. Sie ist sozusagen die Capuns-Päpstin. Und diesen Ruf hat sie nun bis nach England. Im Rahmen der Fernseh-Serie «Superfood», reiste Jamie Oliver mit einem Team dieses Frühjahr durch die ganze Welt, um neue Rezepte auszuprobieren. Und so auch nach Zillis zu Andreeta Schwarz. Diese liess sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen.

«Er ist unkompliziert und herzlich»

Wir sitzen in der gemütlichen Gaststube der «Alten Post». Viel Holz, an der Wand eine Steinbocktrophäe, auf der Bar ein Millionenlos-Ständer. Andreeta Schwarz macht einen Espresso, setzt sich an den Tisch und strahlt. Nicht, weil sie über das Treffen mit Jamie Oliver spricht, sondern weil sie grundsätzlich fröhlich ist. «Dass ein Spitzenkoch aus England in meine Küche kommt, hat mich nicht sonderlich nervös gemacht», erzählt sie. «Ich bin die, die ich bin und spreche das Englisch, das ich kann.» Und so unkompliziert sei auch Jamie Oliver. «Er war sehr nett und hat sich für alle Zeit genommen. Sehr herzlich.» Auch wenn immer ein Fernsehteam dabei war, das alle Arbeitsschritte von Andreeta Schwarz und Jamie Oliver dokumentierte.

Jamie Superstar

Jamie Oliver, das ist ein Begriff. Auch im kleinen Büdner Dörfchen werden seine Sendungen geschaut und seine Kochbücher benutzt. So ging es nicht lange und der Spitzenkoch wurde auf der Strasse erkannt. «Als drei junge Frauen bemerkten, wer da gerade zu mir ins Restaurant kam, wollten sie auch rein», erzählt Schwarz lachend. Aber nichts da. «Sie meinten dann, sie müssten nur aufs WC. Aber ich habe ihnen gesagt, dass das im Moment nicht gehe.» Und so hatte Jamie Oliver genug Zeit, sich in der kleinen Küche von Andreeta Schwarz zeigen zu lassen, wie man denn jetzt richtig Capuns macht.

«Hab’s noch nicht gesehen»

Mehrere Tage war das Fernsehteam um Jamie Oliver bei Schwarz zu Besuch. «Sie haben alles gefilmt. Vom Einkaufen der Zutaten, über das Kochen bis hin zum Essen.» Die Sendung wurde bereits vor einigen Wochen in England ausgestrahlt, Schwarz hat sie aber bis heute noch nicht gesehen. «Als es im Fernsehen kam, da hatte ich Geburtstag und Wichtigeres zu tun, als mir das anzusehen», sagt sie in einer völligen Selbstverständlichkeit. Und es passt zu der unkomplizierten und herzlichen Frau, die dieses Jahr mal kurz einem weltberühmten Starkoch das Capuns machen beibrachte.