Der Sportartikelhersteller Nike hat im vergangenen Geschäftsquartal einen Gewinnsprung von fast 20 Prozent erzielt. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MICHAEL NOBLE JR.

Gute Geschäfte in Westeuropa, in Japan sowie in China haben dem weltgrössten Sportbekleidungshersteller Nike höhere Umsätze beschert.Wie der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss bekanntgab, stiegen die Erlöse im vierten Quartal bis Ende Mai um 5,3 Prozent auf rund 8,7 Milliarden Dollar.