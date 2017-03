Japan gedenkt der Opfer der Tsunami-Katastrophe von 2011

46 Uhr MEZ) – der Zeitpunkt, an dem am 11. März 2011 das Beben die Region erschütterte – ist eine Schweigeminute geplant. In Tokio hält die Regierung ein Gedenken für die Opfer ab.

Mehr als 120’000 Menschen, die wegen der Dreifach-Katastrophe – Erdbeben, Tsunami, Kernschmelze im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi – damals fliehen mussten, leben noch immer entwurzelt. Viele hausen in containerähnlichen Behelfsgebäuden.

Mehr als 3500 Betroffene sind in Folge seelischer und physischer Erkrankungen gestorben oder haben sich das Leben genommen. Zudem werden immer wieder Kinder aus Fukushima, die von dort geflohen sind, Opfer von Schikanierungen.

