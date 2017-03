Japan schiesst erneut Spionagesatelliten ins All

Start einer japanischen H-2A-Trägerrakete im vergangenen Januar (Archivbild) © KEYSTONE/AP Kyodo News/YU NAKAJIMA

Japan hat einen Spionagesatelliten ins All befördert. Eine Trägerrakete vom Typ H-2A hob am Freitag mit dem künstlichen Erdtrabanten vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima in der Südprovinz Kagoshima ab, wie japanische Medien berichteten.