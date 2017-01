Todesurteil für 80'000 Hühner: Vogelgrippe auf Geflügelfarm in Japan entdeckt. (Symbolbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Nach einem neuen Fall von Vogelgrippe sind in Japan erneut rund 80’000 Hühner gekeult worden. Auf einer Geflügelfarm in der Provinz Gifu waren am Wochenende 100 Hühner tot entdeckt worden. Bei vorläufigen Tests wurden sie positiv auf den Vogelgrippe-Virus H5 getestet.