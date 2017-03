Japaner Amano bleibt weitere vier Jahre IAEA-Chef

IAEA-Chef Yukiya Amano wird voraussichtlich im Dezember eine weitere vierjährige Amtszeit antreten. (Archiv) © KEYSTONE/AP POOL ANP/EVERT-JAN DANIELS

Der langjährige Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Yukiya Amano, bleibt weitere vier Jahre an der Spitze der Organisation. Der 69-Jährige wurde am Mittwoch von den Mitgliedsstaaten in Wien wiedergewählt, wie es von Diplomaten hiess.