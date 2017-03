Japaner von eigener Porno-Sammlung erschlagen

Ein bizarrer Unfall macht dieser Tage die Runde in Asien. Das japanische Magazin «Nikkan» berichtetet von einem tragischem Unfall in der Präfektur Kanagawa im Südosten Japans. Ein 50-jähriger Mann sammelte in seiner Zweizimmerwohnung abertausende Magazine mit pornografischem Inhalt. Die Schmuddelhefte waren stapelweise sortiert und verdeckten teilweise ganze Wohnungswände. Die Hochglanz-Türme in der Wohnung wurden dem Sammler zum Verhängnis.

Als der ehemalige Autofabrikarbeiter ein Heft aus einem Stapel ziehen wollte, stürzten die Stapel zusammen und begruben den Mann unter sich. Erst rund einen Monat nach dem Unglück fanden laut Nikkan Anwohner den Mann unter seinen Heften. Der Körper des Mannes verweste mit den Heften, sodass seine Überreste damit kremiert werden mussten. Als Todesursache wird ein Herzinfarkt angegeben.

Ein Spezialistenteam musste die Wohnung räumen und reinigen. Insgesamt wurden über sechs Tonnen Pornohefte und Ausschnitte daraus entsorgt.

(rar)