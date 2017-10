Japanischer Nikkei schafft längste Gewinnserie der Geschichte

Anzeigetafel mit Börsenkursen in Tokio: Der Leitindex Nikkei markierte zum Wochenstart auf dem höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren. © KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON

Getrieben vom Wahlsieg der Regierungskoalition hat der japanische Leitindex Nikkei 225 die längste Gewinnserie seiner Geschichte hingelegt. Am Montag ging er zum fünfzehnten Mal in Folge mit einem Plus aus dem Handel.