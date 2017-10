Japanisches Gericht verurteilt Betreiber wegen Fukushima

Aktivist Nakako Wada weist auf verstrahlte Felder in Tomioka in der Provinz Fukushima: Ein weiteres Urteil hat bestätigt, dass der Staat und der AKW-Betreiber Tepco Mitschuld trägt an der AKW-Katastrophe im März 2011. (Archiv) © KEYSTONE/AP/SHIZUO KAMBAYASHI

Ein Gericht in Japan hat eine Mitschuld des Staates und des Betreiberkonzerns Tepco an der Atomkatastrophe in Fukushima festgestellt. Rund 3800 Bürger hatten vor dem Bezirksgericht die grösste von rund 30 laufenden Sammelklagen gegen den Staat und Tepco angestrengt.