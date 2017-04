Japans Exporte ziehen so kräftig an wie seit Januar 2015 nicht mehr

Japans Exporte ziehen stark an. An den Containerterminals von Yokohama haben Firmen wieder alle Hände voll zu tun. © KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Japans Exporte sind im März so kräftig angestiegen wie seit über zwei Jahren nicht mehr. Die Ausfuhren lagen um zwölf Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Finanzministerium am Donnerstag bekanntgab.Das war der vierte Zuwachs in Folge.