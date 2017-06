Das japanische Unterhaus hat der Abdankung des japanischen Kaisers zugestimmt. (Archivbild von Akihito) © KEYSTONE/AP/SHIZUO KAMBAYASHI

Japans Parlament kommt dem Wunsch von Kaiser Akihito (83) nach Abdankung nach. Das Unterhaus segnete am Freitag ein entsprechendes Sondergesetz ab. Nun muss noch das Oberhaus zustimmen, bevor das Gesetz voraussichtlich am neunten Juni in Kraft tritt.