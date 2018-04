Jay Khan – Casanova

Mit «Casanova» bringt der gebürtige Brite eine erfrischende und tanzbare Uptempo Nummer heraus, die durch moderne Soundelemente und ihren eingängigen Pop Melodien Zuhörer von jung bis alt begeistert. Inspiriert von den Klängen seiner Kindheit erinnert «Casanova» an Ikonen wie ABBA und Roland Kaiser, verpackt in einem zeitgemässen und frischem Gewand.

Nach etwas über einem Jahr ist Jay von der Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Mit kürzlich absolvierten TV-Auftritten bei Florian Silbereisen und Ross Antony bewahrt er weiterhin seine stetige Präsenz vor einem Millionenpublikum in der TV- und Medienwelt.

Trotz leichtklingenden und poppigen Melodien bleibt Inhalt und «Storytelling» ein fest bestehendes Attribut im Repertoire des in Berlin aufgewachsenen Engländers – ES IST WICHTIG FERN VOM GENRE, EINE MESSAGE ZU ÜBERMITTELN !

In «Casanova» werden erstmals autobiographische Erlebnisse aufgearbeitet. Als polarisierender Ex Boygroup Star wurde Khan in den Medien häufig als Schönling und Schürzenjäger betitelt, teilweise zurecht, aber oft auch unbegründet. Liebe, Trennungsschmerzen und der Konflikt mit sich selbst, wenn der eigene Ruf einem vorauseilt, werden in Jay Khan’s neuem Frühlingshit «Casanova» (VÖ: 18.05.) mit viel Hingabe und einer großen Portion Ehrlichkeit bedient.

Mit seinen mittlerweile 35 Jahren präsentiert sich Jay heute als gereifter Mann, der selbstreflektierend auf sein Leben und zurückblickt…angekommen, zufrieden und weniger „Casanova“ 🙂

(Neuland Entertainment)