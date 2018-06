180 Konzerte am Jazzfestival Ascona

Übernächste Woche startet das Festival Jazz Ascona. Einer der Stargäste ist der frühere Industrielle und Trompeter Franco Ambrosetti, der im Rahmen des Festivals den Swiss Jazz Award entgegennehmen darf. (zVg) © Pressebild

In Ascona findet vom 21. bis 30. Juni zum 34. Mal das Jazzfestival statt. Ein von New-Orleans-Stil geprägtes Musikfest, das alljährlich zehntausende Besucher in das Dorf am Lago Maggiore zieht.