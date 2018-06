Jean-Paul Brigger nicht mehr Verwaltungsrat in Basel

«Ich konnte in meiner Funktion den FCB während einer spannenden Phase des Umbruchs begleiten und unterstützen», wird der 60-jährige Walliser zitiert.

Vor fast genau einem Jahr wurde Brigger an der Generalversammlung, an der Bernhard Burgener offiziell die Nachfolge von Präsident Bernhard Heusler antrat, als Delegierter in den Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG gewählt. Doch den Sprung in den Vorstand des Vereins FC Basel 1983 schaffte der ehemalige Internationale nicht. Die Mitglieder goutierten Briggers Verflechtungen mit der FIFA und die Freundschaft zu dessen Ex-Präsident Sepp Blatter nicht.

(SDA)