Jeder Zehnte war zu schnell

Am Vormittag und am Abend hat die Kantonspolizei Thurgau auf der Autobahn A7 an mehreren Standorten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden 9865 Fahrzeuge kontrolliert.

Wie die Polizei mitteilt, waren 10,9 Prozent zu schnell unterwegs. Während den mehrstündigen Kontrollen lag der Spitzenwert eines Autofahrers bei 177 Stundenkilometern. Das ist nach Abzug der Sicherheitsmarge eine Überschreitung von 50 km/h.

Insgesamt müssen 15 Lenker wegen der deutlich zu hohen Geschwindigkeit mit dem Entzug des Führerscheins rechnen.

(Kapo TG/red.)