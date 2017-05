Jeff Saibene bleibt Bielefeld-Coach

Jeff Saibene unterschrieb bei Bielefeld einen neuen, bis zum 30. Juni 2019 gültigen Zweijahresvertrag. Das schreibt der Verein auf seiner Homepage. Der 48-Jährige hatte das Amt des Cheftrainers bei der Arminia am 19. März 2017 übernommen und die Mannschaft vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahrt. Nach dem Klassenerhalt lies der Luxemburger vorerst offen, ob er bei Bielefeld bleibt.

Der Vertrag mit Cheftrainer Jeff Saibene wurde bis 2019 verlängert, alle Infos gibt es hier: https://t.co/cTpyn5Vz8U #immerdabei pic.twitter.com/7vbJjIHPOs — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) 31. Mai 2017

Grosses Vertrauen gespürt

Auf der Homepage von Arminia Bielefeld äussert sich Saibene wie folgt zur Vertragsverlängerung: «Ich bin glücklich, dass wir uns einigen konnten und ich meine Arbeit bei Arminia fortsetzen kann. Die Arbeit mit Sport-Geschäftsführer Samir Arabi, meinem Trainerteam, dem Funktionsteam und den Mitarbeitern des Clubs war von Beginn an von großem Vertrauen geprägt und hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Darauf möchte ich aufbauen und meine Vorstellungen und Ideen weiter einbringen. Ich freue mich auf die neue Saison mit unserer Mannschaft und unseren Fans in der 2. Bundesliga.»

Jeff Saibene war von 2011 bis 2015 Trainer des FC St.Gallen und als solcher bei den Fans sehr beliebt. Viele Anhänger rechneten ihm hoch an, dass er den Verein aus freien Stücken verliess, als es nicht so gut lief. Danach war Saibene Trainer des FC Thun, vor seiner Zeit in St.Gallen coachte er den FC Aarau sowie die U21-Nationalmannschaft von Luxemburg.

(uli)