Der 49-jährige Saibene war im März 2017 von Thun nach Bielefeld gewechselt und hatte den Verein aus schwieriger Lage vor dem Abstieg gerettet. In dieser Saison überzeugt die Arminia ebenfalls, vor dem Spiel am Sonntag gegen Holstein Kiel belegte sie Rang 5. Zuvor war Saibene in der Schweiz auch Trainer bei St. Gallen und Aarau.

Als Spieler wurde der 64-fache luxemburgische Internationale 1993 mit dem FC Aarau Schweizer Meister.

(SDA)