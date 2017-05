Jemen erklärt den Notstand nach Ausbruch der Cholera

In Jemen breitet sich die Cholera rasant aus. Tausende von neuen Verdachtsfällen wurden den lokalen Behörden gemeldet. © KEYSTONE/AP/HANI MOHAMMED

Nach dem Ausbruch der Cholera haben die Behörden in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa den Notstand erklärt. Das Gesundheitsministerium rief Hilfsorganisationen am Sonntag in Sanaa auf, dem Land zu helfen.