Jeremy Seewer hatte auch in Jacksonville seine Maschine fest im Griff © KEYSTONE/BENJAMIN MANSER

Der Zürcher Motocross-Fahrer Jeremy Seewer wahrt mit einem Podestplatz in Jacksonville, Florida, seine WM-Chancen. An den Motocross-WM-Rennen in Jacksonville, Florida, holte der 23-jährige Bülacher Jeremy Seewer im WM-Klassement fünf Punkte auf WM-Leader Pauls Jonass aus Lettland auf.