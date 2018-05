Jetzt beginnt die Badi-Saison im FM1-Land so richtig

Wasserratten, Sonnenanbeter und Beachvolleyballer aufgepasst: In diesen Tagen eröffnen praktisch alle Strand- und Freibäder im FM1-Land. «Die Eröffnung gestern war wie ein Klassentreffen. Alle Schwimmer, die regelmässig ihre Längen schwimmen, sind gekommen», sagt Judith Zacharias, Schwimmbadbetreiberin aus Bad Ragaz. Einige hätten sich noch nicht ins Wasser getraut, seien aber «gwunderig» gewesen wie die Anlage aussieht.

«Man ist nicht mehr alleine»

Die Infrastruktur aus dem Winterschlaf geholt hat auch der Bademeister in Heiden. Der Badistart sei jeweils ein Highlight, sagt Ueli Frigg: «Es ist wirklich schön wenn die Gäste kommen. Man sieht wieder altbekannte Gesichter und muss nicht mehr alleine im Bad arbeiten. »

Sophie & Co. als Spielverderber

Petrus dürfte den perfekte Badistart am Wochenende allerdings vermiesen. Besonders der Sonntag wird laut den aktuellen Wetterprognosen ins Wasser fallen. Nervös wird Ueli Frigg deswegen nicht: «Das war doch in den letzten Jahren immer so. Die Eisheiligen haben immer noch ihre Berechtigung und machen auch dieses Jahr ihrem Namen alle Ehre. » Und sowieso seien dieses Jahr die Bedingungen zum Badistart besser. «Die letzten Jahre hatten wir bis eine Woche vor der Eröffnung noch Schnee in Heiden. Deshalb ist alles okay. »

(red.)