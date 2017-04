Jetzt eine Ostschweizer Bachelorette!

Wir schicken erst mal die üblichen Verdächtigen ins Rennen für die Bachelorette 2017. Anita Buri, Ex-Miss und Linda Fäh, ebenfalls eine ehemalige Miss Schweiz, versuchten sich als Model und sogar als Sängerin. Das klappt bei Linda Fäh schon nicht schlecht, aber das Potenzial für mehr ist noch immer da. Darum wäre Linda Fäh oder ihre schöne Kollegin aus dem Thurgau, Anita Buri, geeignet als Bachelorette. Singen kann auch die 31-jährige Sabrina Sauder. Die Pop-Schlagerprinzessin präsentiert sich regelmässig in atemberaubenden Kleidern, die die Männerherzen schmelzen lassen. Sie weiss, wie sie mit ihren Reizen umzugehen hat.

Kurzen Prozess im Leben macht Silvana Stecher. Die Bündnerin gewann den Titel «Schweizer Jägerin 2016 – 2018» und ist selbst gut im Schuss. Wenn ein Mann in ihr Beuteschema passt, greift sie zu. Sie ist jung und wild entschlossen. Viel Zeit, um Männer auszusuchen oder in einer Fernsehsendung mitzuwirken, hat sicher Linda Züblin. Die Siebenkämpferin gab letztes Jahr ihren Rücktritt aus dem Spitzensport und könnte sich voll auf die Männersuche machen. Fit wie ein Turnschuh ist sie auch heute noch und prädestiniert, mit zukünftigen Männern ihre Muskeln spielen lassen. Dafür hätte die amtierende Thurgauer Apfelkönigin Angela Stocker aus Buch immer einen Apfel dabei. Sie eroberte die Männerherzen im Nu. Auch, weil sie immer einen gesunden Snack dabei hat. Und dann schliesslich noch Samira Tobler. Die Appenzellerin hat bereits Bachelor-Erfahrung. Sie war in der Staffel um den Bachelor Vujo dabei. Gewonnen hat sie nicht. Sie bleibt aber in guter Erinnerung.

Wählt jetzt selbst eure Favoritin für eine Ostschweizer Bachelorette!

(gre)