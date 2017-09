Jetzt gibt’s Olma auf die Ohren

«Die Mirendos», ein Schlagerduo aus Steinach verbindet vieles mit der Olma. Die beiden Musiker René und Mirella haben darum einen eigenen Olma-Song produziert. Der Song sei «für Jung und Alt» und die Olma-Kommission hat das Lied bereits in ihr Modul aufgenommen. Jetzt seid ihr dran! Hört und schaut euch «Olma mues es si» im Video (oben) an oder als Gesamtversion als Audio.

Die diesjährige Olma startet in zwei Wochen am Donnerstag, 12. Oktober 2017. Sie dauert bis am Sonntag, 22. Oktober. Bei FM1Today übertragen wir das Säuli-Rennen jeden Tag live. Ausserdem machen wir in der Radio City zehn Tage lang Party mit euch.