Jetzt hören alle George Michael

Den Song «Careless Whisper» hat George Michael zusammen mit seinem Schulfreund Andrew Ridgley 1981 geschrieben. Noch bevor die Gruppe Wham! überhaupt gegründet wurde. 1984 kam er dann in die Charts. Und erreichte hier einen Platz 1 in der Schweizer Hitparade. 32 Jahre später taucht der Song wieder auf. Und zwar stürmt er gerade die iTunes Charts. In der Schweiz kletterte «Careless Whisper» vorerst auf den Rang 7. Drei Plätze weiter findet man noch einen George Michael Song: «Don’t Let the Sun Go Down» im Duett mit Elton John.

Drei Alben sind ebenfalls in den iTunes Charts vertreten. Das Album «Ladies & Gentleman» sogar auf dem ersten Rang.

Aber auch bei Youtube geht die Post ab. Die Statistik zeigt: Am meisten wird hier «Last Christmas» gehört, gefolgt von «Careless Whisper».