Jetzt ist die Bachelorette sauer – aber so richtig

Kandidat Davide erlebte bei der Nacht der Rosen einen Alptraum und sein Waterloo. Bachelorette Eli stellte ihn vor versammelter Kandidatenschaft bloss. Aber so richtig. Und: Er hatte es auch verdient.

Was war passiert? Davide gewann bei einem Go-Kart-Rennen und war so euphorisch, dass er gleich zwei Thai-Girls abschleppen wollte. Und nicht nur das, er fragte sie sogar nach ihrer Telefonnummer. Ein No Go! Weil der Davide sich ja nur auf eine Dame konzentrieren sollte und das ist die Eli.

Davide rasselt durch die Prüfung

Darum gab es bei der Nacht der Rosen so richtig Zoff. Eli erklärte dem verdutzen Davide, dass sie die zwei Thai-Girls losgeschickt hatte um ihn und die anderen Männer zu prüfen. Wie treu sind sie eigentlich? Davide fiel bei diesem Test gnadenlos durch.

Dass die Bachelorette richtig sauer war, sah man ihr gut an. Und das war nicht nur gespielt. Wie Eli Simic im Interview bei FM1Today erklärt, waren ihre Gefühle an diesem Abend echt. Auch wenn sie ihm danach verziehen hat. «Wir reden heute ganz normal miteinander. Auch wenn er nicht einer meiner besten Freunde werden wird.»

Der letzte Ostschweizer muss die Show verlassen

Bei dieser Aktion rückte die Tatsache, dass Eli Simic den letzten (Wahl-) Ostschweizer Kandidat Lukas in der aktuellen Sendung rausgeworfen hat, in den Hintergrund. Damit vertritt die Bachelorette die Ostschweiz allein. «Ein Zufall, dass ausgerechnet die Ostschweizer nicht zu mir passten», meint Eli.

Damit ist klar: Eli Simic hat zwar angeblich die Liebe gefunden, aber fand sie nicht in der unmittelbaren Nachbarschaft.

Die Bachelorette läuft auf 3+ jeweils am Montag um 20.15. Alle Folgen können auf diebachelorette.ch angeschaut werden.

(gre)