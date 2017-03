Jetzt kommen die Gaymojis

Grindr ist eine Dating-App für schwule und bisexuelle Männer. Vergleichbar etwa mit Tinder. Und da die Kommunikation vor so einem Treffen besonders wichtig ist, braucht es auch genügend Emojis.

Zeichen für die LGBT-Gemeinschaft (Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender) waren jedoch Mangelware. Grindr hat deshalb ein Keyboard mit 500 neuen Emojis – sogenannten Gaymojis – veröffentlicht. Wie Creative-Direktor Landis Smithers in der «New York Times» erklärt, würden in 20 Prozent aller Grindr-Nachrichten Emojis genutzt.

Die Gaymojis gibt es für iOS und Android und sie funktionieren auf fast allen Messaging-Apps (komischerweise noch nicht auf Grindr selbst). 100 Emojis gibt es in der Gratisversion, wer alle 500 Stück nutzen will, muss 3,99 Dollar zahlen.

(red.)