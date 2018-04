Jetzt kommt der Sommer ins FM1-Land

April, April, der macht was er will! Dieser Bauernregel trägt der April seit eh und je Rechnung. Regen, Sonne, Hagel, Schnee – der Frühlingsmonat lässt nichts aus, um zu beweisen, wie launisch und wechselhaft er sein kann. Dieses Jahr setzt er sogar noch einen drauf – indem er den Sommer ins FM1-Land bringt.

Laut Cédric Sütterlin, Meteorologe bei MeteoNews, ist es aussergewöhnlich, dass das Thermometer bereits Mitte April sommerliche Temperaturen anzeigt. «Normalerweise messen wir im ganzen April höchstens einen einzigen Sommertag – in manchen Jahren auch keinen. Dass es bereits Mitte Monat gleich drei bis vier Sommertage gibt, kommt nur alle zehn bis 15 Jahre vor», erklärt Sütterlin.

28 Grad in Chur

Dass wir endlich wieder Grillpartys schmeissen und Cabrio fahren können, ist dem Hochdruckgebiet «Norbert» zu verdanken. Es bringt in den nächsten Tagen viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Am wärmsten wird es laut Sütterlin im südlichen Rheintal. «In Chur kann es am Wochenende bis zu 28 Grad warm werden. Aber auch in der übrigen Ostschweiz erreichen die Temperaturen Werte von rund 25 Grad.»

Kommt der Winter nochmals zurück?

Mit einem Winter-Comeback wie Ende April 2017, als die Ostschweiz unter einer 30 Zentimeter dicken Schneedecke versank, rechnet Sütterlin zwar nicht, allerdings liessen die Modelle bereits einen Temperatureinbruch vorhersagen. «Um den 27./28. April sorgt eine Störung für einen Wetterwechsel. Dann können die Höchstwerte unter die 15-Grad-Marke sinken. Bis mindestens Mitte nächster Woche bleibt es jedoch frühsommerlich warm.»