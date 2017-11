Jetzt suchen Helikopter nach dem Vermissten

«Mittlerweile ist ein Helikoptern im Einsatz und hilft bei der Suche nach dem Vermissten», sagt Mario Christen, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Der Helikoptereinsatz war am Montag wegen der schlechten Witterung nicht möglich. Auch konnten noch keine Rettungskräfte das Gebiet nach dem 25-Jährigen absuchen. «Dies ist wegen der anhaltenden Lawinengefahr noch immer nicht möglich», sagt Christen.

Am Morgen haben die Rettungskräfte Drohnenflüge durchgeführt, diese Bilder würden im Moment ausgewertet. Wie gross sind die Chancen den jungen Sportler noch lebend zu finden? «Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben», sagt Mario Christen.

Angehörigen und Freunde hatten am Wochenende auf Social Media einen verzweifelten Suchaufruf gestartet. Der 25-jährige hatte sich am Samstagmorgen früh zu einer Bergtour aufgemacht. Die Angehörigen haben die Polizei am Sonntagabend alarmiert, weil er sich nicht mehr gemeldet hatte.

Seither ermittelt die Polizei und die Rettungskräfte des Schweizer Alpenclubs SAC sind im Einsatz. Das Auto des Thurgauer Sportlers wurde bei der Schwägalp am Säntis sichergestellt, wie die Thurgauer Polizei bestätigt.

Bei dem 25-jährigen Thurgauer handelt es sich um einen sehr erfahren Bergänger. «Er ist ein Bergläufer und hat ein ganzes Buch mit seinen Touren gefüllt», sagt sein Bruder.

(red.)