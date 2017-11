Jetzt wird’s romantisch! Heiratsantrag im Chällerfon

«Wir waren schon immer ein bisschen durchgedreht», sagt der sympathische Churer. Seit drei Jahren ist er mit seiner Nicole zusammen und vor ein paar Wochen haben sie im Berner Oberland eine Katze adoptiert. Das Glück ist perfekt. Jetzt fehlt nur noch, die Frage aller Fragen zu stellen. Dafür hat sich Gillbert an Chäller gewandt und zusammen haben sie einen Plan geschmiedet. Als Gillbert mit Nicole und den beiden Müttern in St.Gallen am Shoppen war, haute er kurz ab und besuchte Chäller im Studio.

Seht hier, ob sie «Ja» gesagt hat.

Nicole besuchte uns später noch und meinte nur: «Chäller, du Sack!»

Wir wünschen dem Paar alles Gute!

(chä)