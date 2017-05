Bild von FM1Today-Leserin Uschi aus Stein. © Todayreporter

Achtung in der Region St.Gallen: In dieser Nacht steigt das Gewitterrisiko. In der Region um die Stadt St.Gallen windet es bereits heftig und es regnet stark. Bei uns seid ihr rund ums Wetter jederzeit perfekt vorbereitet. Schickt uns eure besten Fotos und Videos!