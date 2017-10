Jetzt wollen alle «Curtain Fringes»

Laut «Refinery29» sind die Suchanfragen auf Pinterest für den «Curtain Fringe» in den vergangenen Wochen um über 600 Prozent angestiegen. Ein klares Indiz, dass diese Frisur absolut im Trend liegt.

«Curtain Fringe» lässt sich mit «Vorhang-Pony» übersetzen. Statt wie beim Pony die Haare gerade abzuschneiden, werden diese beim «Curtain Fringe» durch einen Mittelscheitel geteilt. Die Haare sind leicht abgestuft und umrahmen so das Gesicht. Die Fransen sind nicht länger als bis zu den Wangen.

Natürlich ist auch diese Frisur nicht wirklich neu. In den 1960er- und 1970er-Jahren gab es kaum einen französischen Filmstar, der sich ohne diesen «Vorhang-Pony» zeigte. «Refinery29» meint, dass der Look so beliebt ist, weil er äusserst praktisch sei. Man muss die Haare nicht alle paar Wochen schneiden, es soll zufällig gestylt aussehen. Ausserdem könne man die Haare so verschieden tragen: Nach vorne, um das Gesicht zu umrahmen, oder nach hinten, um die Vorzüge des Gesichtes zu zeigen. Es sei ein sogenannter 2-in-1-Schnitt.

(red.)