«Jetzt wollen wir den Titel nach Zug holen»

Dave McIntyre ist mit elf Playoff-Toren der erfolgreichste Goalgetter in der laufenden «Crunch Time» der National League A. Er sagt über das am Donnerstag beginnende Final-Duell: «Es ist eine Ehre, den Final zu spielen. Das ist der Lohn für unsere harte Arbeit das ganze Jahr über. Wir werden aber nicht happy sein, nur Zweiter zu werden. Jetzt wollen wir den Titel.»

Der kanadische Stürmer steuerte am Samstag beim 5:3-Sieg des EVZ in Davos zwei Tore zum Final-Einzug bei: «Davos war eine Knacknuss in jeder Beziehung. Die Bündner gaben nie auf, kamen immer wieder zurück. Totale Hingabe von uns war der Schlüssel zum Weiterkommen.»

Der EVZ-Schwede Carl Klingberg lobte den nie erlahmenden Kampfgeist seines Teams ebenfalls: «Egal wie der Zwischenstand lautet – wir geben nicht auf. Davos hat uns natürlich alles abverlangt. Doch wir sind eben auch sehr gut.»

Diese Serie habe jedes Hockey-Herz höher schlagen, fand der langjährige Biel-Trainer Kevin Schläpfer, der am Samstag beim Schweizer Fernsehen als Experte geladen war. «Die Teams boten den Fans einen spektakulären Schlagabtausch und enormen Speed.»

Als tapfere Verlierer hatten die Bündner am Ende das Nachsehen. Marc Wieser musste eingestehen: «Wir haben nach dem 0:1 die Geduld verloren und deswegen sofort noch zwei weitere Gegentore kassiert. Dadurch wurde es sehr schwierig. Zug stand mit Fortdauer der Partie kompakt.»

Insgesamt könne Davos trotz dem verpassten Final mit dem Saisonausgang zufrieden sein. «Immerhin spielen wir in der nächsten Saison auch wieder in der Champions League», betonte Marc Wieser.

Abwehr-Haudegen Beat Forster (34), der auf die kommende Saison hin zu Biel wechselt, bilanzierte nach seinem letzten Spiel für den HCD seine Zeit im Landwassertal: «Ich habe in den 13 Jahren fünf Meistertitel mit Davos gewinnen können. Das schafften hierzulande nicht viele. Es erfüllt mich mit Stolz, das ich die Farben dieses Klubs tragen durfte.»

Die aktuelle Saison wollte er trotz des Halbfinal-Ausscheidens ebenfalls positiv werten: «Die jungen Goalies spielten entgegen vielen Unkenrufen vor der Saison eine tolle Saison. Sie halfen uns auch in schwierige Situationen. Die Entwicklung der Torhüter freut mich auch ganz persönlich.»

