Jil Teichmann feiert in Wuhan ihren grössten Erfolg der Karriere © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Die Schweizerin Jil Teichmann, im WTA-Ranking im 170. Rang klassiert, feiert ihren bislang grössten Erfolg auf der WTA-Tour.Die 20-jährige, in Barcelona geborene Schweizerin siegte am mit 2,66 Millionen Dollar dotierten Turnier im chinesischen Wuhan in der 1.