Am Samstag, 25. März 2017 dreht sich in Wattwil alles um die Ziege. An der 12. Nationalen Geissenshow kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. Für die Kinder gibt es ein “Gitzi-Plausch”, daneben verkaufen die Bauern auf dem Markt feine Ziegenprodukte.